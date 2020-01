Terminata l'esperienza in Giappone con il Vissel Kobe, il tedesco viene ingaggiato dall'Antalyaspor.

Esaurita l'esperienza giapponese al Vissel Kobe insieme ad Andrés Iniesta con 17 gol in 60 presenze, Lukas Podolski torna a giocare in Turchia. Adesso è ufficiale l'ingaggio del 34enne attaccante tedesco da parte dell'Antalyaspor in questa sessione di calciomercato.

Per l'ex giocatore dell'Inter si tratta di un ritorno nel campionato turco, dal momento che in passato aveva già vestito la maglia del Galatasaray, dove aveva segnato 34 reti in 75 partite.

Con questa operazione di calciomercato, quella dell'Antalyaspor sarà la settima maglia di club indossata in carriera da Podolski, un giocatore che ha legato il suo nome a Colonia e Bayern Monaco in Bundesliga, ma che ha provato anche la Premier League con l'Arsenal e la Serie A con l'Inter. In Nazionale, invece, conta ben 149 gettoni e 30 gol.