Piatek, il padre: "Mio figlio vuole giocare, al Milan o altrove"

In questa Serie A ha collezionato appena 4 gol in 18 presenze. E ora Krzysztof Piatek ha perso anche il posto da titolare, scavalcato nelle gerarchie di Stefano Pioli dal neo arrivato Zlatan Ibrahimovic. A Sportowefakty intanto ha parlato così il padre del centravanti del Milan, Wladyslaw, che sul futuro del figlio ha detto:

Kris non vuole fare la riserva, vuole essere in forma per gli Europei e se non può farlo al Milan, lo farà volentieri altrove. È difficile dire quali siano i piani della società, ci sono giocatori di spicco come Piatek, Suso, Paquetà e Calhanoglu che sono sul mercato. Il club vuole soldi freschi e investirli su nuovi giocatori. In tanti stanno chiedendo Kris in prestito, ma il Milan punta a venderlo per una cifra simile a quella sborsata (35 milioni di euro, ndr). Penso che tutti stiano aspettando la prossima settimana, quando il suo futuro sarà deciso