L'attaccante belga potrebbe finire nel Principato in questa sessione.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 11:02 | aggiornato 24/01/2020 11:07

Non solo Borussia Dortmund e West Ham, adesso si fa avanti anche il Monaco con decisione nell'asta di calciomercato che si sta generando per Dries Mertens. L'attaccante del Napoli è in scadenza di contratto, questa sessione potrebbe essere l'ultima utile per tentare di monetizzare l'eventuale cessione.

E il belga ora riflette, perché l'offerta proposta dal Principato è di quelle che non possono essere scartate a priori: cinque milioni di euro a stagione per 2 anni (al Napoli ne percepirebbe 4,2 con il rinnovo proposto da De Laurentiis, la stessa cifra che guadagna attualmente), più un bonus al momento della firma del contratto, per un totale di circa 15 milioni.

Calciomercato Napoli, Mertens verso il Monaco

Insomma, Mertens adesso ci sta davvero pensando, perché la trattativa con il club azzurro è ancora in fase di stallo. Dries a Napoli sta bene, ma vorrebbe delle garanzie dal punto di vista del progetto tecnico oltre a preferire, nel caso, un triennale.

De Laurentiis ora però non vuole andare oltre i due anni per il belga, che compirà 33 anni il prossimo 6 maggio. Ecco perché la proposta di calciomercato del Monaco non può far altro che alimentare i dubbi nella mente del giocatore.