I Magpies avranno la possibilità di riscattarlo al termine della stagione.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 12:10 | aggiornato 24/01/2020 12:14

Dopo i movimenti di calciomercato in entrata, ecco che l'Inter si muove anche in uscita per sfoltire una rosa che altrimenti sarebbe extralarge: Valentino Lazaro lascia il club nerazzurro e approda al Newcastle United in Premier League. Il giocatore sta svolgendo le visite mediche e presto firmerà il nuovo contratto.

L'esterno viene ceduto in prestito oneroso da 2 milioni di euro con riscatto fissato a 23. Lazaro è partito nella tarda serata di ieri per l'Inghilterra e oggi inizierà la sua nuova avventura con i Magpies.

L'Inter in questa sessione di calciomercato si è già rinforzata sugli esterni con Ashley Young e Victor Moses, per l'austriaco (appena 513 minuti in stagione) trovare spazio sarebbe quindi stato ancora più complicato se fosse rimasto a giocare con la maglia nerazzurra. In Premier League potrà provare a rilanciarsi e tornare quello che aveva spinto Marotta a spendere ben 22,4 milioni di euro per strapparlo all'Hertha Berlino.