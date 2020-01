Dopo l'avventura al Real Madrid dal 2011 al 2017, durante la quale ha messo insieme 106 presenze e 1 gol, Coentrato ha giocato con Monaco, Sporting e Rio Ave. A inizio carriera ha invece indossato le maglie di Benfica, Nacional e Real Saragozza. In bacheca, tra i tanti trofei conquistati, sfoggia 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 2 Mondiali per Club.

Fabio Coentrao potrebbe sbarcare in Serie A in questa sessione di calciomercato. L'ex terzino del Real Madrid, svincolato dallo scorso luglio dopo l'esperienza con i portoghesi del Rio Ave, è stato proposto - riporta Sky Sport - da Fernando Couto a Bologna e Fiorentina, due club che sono alla ricerca di esterni. Qualche mese fa il classe 1988 era stato cercato dal Parma, ora è lui stesso che spinge per approdare in Serie A a 31 anni.

