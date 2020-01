Le parole dell'attaccante brasiliano sull'interesse dei parigini.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 15:05 | aggiornato 24/01/2020 15:10

Se il Cagliari sta stupendo in questa stagione, gran parte del merito è di Joao Pedro che ha collezionato 23 presenze, 14 gol (13 solo in campionato) e 1 assist. Non è un caso quindi che il brasiliano abbia attirato l'interesse di diverse società, tra cui anche - come riportato da L'Equipe - un top club come il PSG. Proprio di questo ha parlato a Radiolina il numero 10 dei rossoblù: