Rossoneri ospiti delle Rondinelle nell'anticipo di venerdì.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 02:00

Brescia-Milan è la gara che apre la 21ª giornata di Serie A, venerdì 24 gennaio alle 20.45. Le rondinelle arrivano dal pareggio per 2-2 ottenuto contro il Cagliari, mentre il Milan ha vinto l’ultima gara per 3-2 all’ultimo minuto contro l'Udinese.

Brescia-Milan: probabili formazioni

Squalificato Balotelli, Corini si affida alla coppia Donnarumma-Torregrossa in attacco. A centrocampo torna Bisoli, in ballottaggio con Spalek e Bjarnason.

Pioli può contare sui ritrovati Musacchio e Calhanoglu. Proprio il turco è in ballottaggio sia con Bonaventura che con Rebic, nonostante la doppietta del croato contro l'Udinese. In attacco conferme per Ibrahimovic e Leao, mentre Calabria e Paquetà non sono convocati.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Corini.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. Allenatore: Pioli.

Dove vedere Brescia-Milan in TV e streaming

Brescia-Milan è trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere la gara in streaming è possibile collegarsi a Sky Go oppure, in alternativa, acquistare un ticket su NOW TV.