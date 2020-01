Il tennista azzurro gioca un grande match e supera l'argentino in 2 ore e 12' col punteggio di 7-6 (0), 6-2, 6-3. Ora agli ottavi dovrà vedersela contro lo statunitense Tennys Sandgren.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 12:24 | aggiornato 24/01/2020 12:32

Un'altra grande giornata per il tennis italiano. E il merito è sempre di Fabio Fognini. Dopo le due maratone contro lo statunitense Reilly Opelka e l'australiano Jordan Thompson, battuti entrambi al quinto set rispettivamente dopo 3 ore e 46 minuti e dopo oltre 4 ore, stavolta al ligure servono "solo" 2 ore e 12 minuti per superare Guido Pella (numero 25 del ranking e 22 del seeding) in tre set col punteggio di 7-6 (0), 6-2, 6-3 e volare per la terza volta in carriera agli ottavi degli Australian Open (ci era riuscito nel 2014 e nel 2018). Per la settima volta, invece, il 32enne di Arma Taggia raggiunge in carriera gli ottavi di uno Slam. Ora il prossimo avversario sarà lo statunitense Tennys Sandgren, giustiziere al 2° turno del nostro Matteo Berrettini. Sono tre i precedenti tra il ligure e il numero 100 del mondo che conduce 2-1. L'ultimo incontro risale al 6 luglio 2019, quando Sandgren vinse in tre set al terzo turno sull'erba di Wimbledon.