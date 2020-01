Alla vigilia di Torino-Atalanta, match della 21esima giornata di Serie A, ha parlato così a Sky Sport il capitano della Dea Alejandro Gomez:

Possiamo imparare dalla sconfitta contro la SPAL. È arrivata al momento giusto per darci la carica e ripartire. Petagna? Se giocasse sempre contro l'Atalanta sarebbe da Pallone d'Oro. Bisognerebbe ricomprarlo forse. Sono contentissimo per lui e voglio che la SPAL si salvi

Sulla Champions League:

Ancora manca tanto, non possiamo pensare solo alla partita col Valencia. L'Atalanta deve pensare al campionato. Negli ultimi anni abbiamo fatto cose straordinarie. Ci sta che a volte la squadra sia stanca mentalmente. È difficile arrivare in Champions, specialmente nel campionato italiano. Alla fine non c’è mai un grande divario in classifica tra le squadre che vanno in Europa League e quelle in Champions