Alla vigilia della sfida in casa del Torino valida per la 21esima giornata di Serie A, ha parlato così in conferenza stampa il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini:

Nell'arco di un campionato un inciampo capita (riferimento alla sconfitta contro la SPAL di lunedì, ndr). Sabato, contro una squadra costruita per l'Europa che ha vinto le ultime due contro di noi, per vincere servirà una grande prestazione. Non possiamo cadere in errori di presunzione, il risveglio sarebbe brusco. Non ci sono squadre spacciate o fuori dai loro obiettivi, sia per la salvezza che per l'Europa, né distanze così grandi tra le avversarie. Il girone di ritorno è una battaglia