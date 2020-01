Il centrocampista, non al meglio a causa di un affaticamento muscolare, è volato in Brasile per la nascita del suo terzo figlio.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 09:42 | aggiornato 24/01/2020 09:47

Napoli-Juventus, big match della 21esima giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45 al San Paolo, perde uno dei suoi protagonisti. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso non avrà infatti a disposizione Allan, volato in Brasile per conoscere il suo terzo figlio nato proprio in queste ore.

L'ex Udinese non è al meglio a causa di un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare anche la gara contro la Lazio valida per i quarti di Coppa Italia. Le poche speranze che potesse recuperare per la sfida contro i bianconeri sono svanite nel momento in cui il giocatore è salito su un aereo per tornare in patria.

Il 29enne di Rio de Janeiro, riporta Sky Sport, dovrebbe tornare in Italia nella giornata di lunedì, quando parlerà con la dirigenza e deciderà il suo futuro. Il sudamericano è nel mirino di Inter ed Everton. Intanto al suo posto, contro la Juve, Gattuso dovrebbe confermare Demme con Fabian Ruiz nel ruolo di mezzala insieme a Zielinksi.