I quattro agenti più importanti e potenti del mondo del calcio, Jorge Mendes, Mino Raiola, David Manasseh e Jonathan Barnett, si sono incontrati a Londra per parlare delle nuove norme imposte dalla FIFA e discutere di eventuali controffensive. A margine di questo meeting ha parlato così Mino Raiola a Sky Sports:

Il riferimento dell'agente di Ibrahimovic è alla scelta della FIFA di imporre un tetto alle commissioni dei procuratori.

Così invece Barnett:

Io e i miei colleghi siamo aperti a ogni discussione con la FIFA. Vogliamo l’equità, la FIFA dovrebbe riconoscerci e trattarci in modo adeguato. Un’azione legale sarebbe l’ultima risorsa, proveremo fino all’ultimo a risolvere il problema. Ma se non ci saranno soluzioni, andremo in ogni tribunale del mondo per far valere le nostre ragioni. Stiamo ancora scrivendo delle lettere, stiamo ancora parlando e aspettiamo una loro risposta. Speriamo che tornino sui loro passi e si possa trovare una soluzione, altrimenti ci vedremo in tribunale