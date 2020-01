Il centrocampista guineano si è fatto male in Coppa Italia contro la Juventus: dovrebbe restare ai box per circa due mesi.

di Redazione Fox Sports - 23/01/2020 13:08 | aggiornato 23/01/2020 13:16

Un altro infortunio in casa Roma. Nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia perso 3-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus, il centrocampista giallorosso è stato costretto a lasciare il posto a Bruno Peres al 76' per un problema al ginocchio sinistro.

Nella giornata odierna il guineano si è sottoposto ad accertamenti strumentali presso la clinica romana di Villa Stuart dai quali è emerso che abbia riportato una lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro.

L'ex Napoli - 19 presenze collezionate in questa annata - aveva già subito in questa stagione un'operazione al menisco interno dello stesso ginocchio che gli era costata uno stop di un mese. Stavolta Fonseca potrebbe essere costretto a rinunciare al suo regista per più di due mesi. Sicuramente il tecnico portoghese non lo avrà a disposizone nel derby di domenica prossima contro la Lazio.