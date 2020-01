Roma, Fonseca chiede due rinforzi sul mercato

La Roma si deve arrendere alla Juventus, che all'Allianz Stadium si impone con il risultato di 3-1 e stacca il biglietto per le semifinali di Coppa Italia. A Torino, soprattutto nel primo tempo, non c'è praticamente mai stata partita, il dominio dei bianconeri è stato evidente.

Una reazione dei giallorossi c'è stata nel secondo tempo, comunque troppo poco per impensierire la squadra di Sarri. Così ha parlato il tecnico Paulo Fonseca al termine della gara:

L'allenatore della Roma parla anche dell'assenza dello squalificato Edin Dzeko:

Sappiamo quant'è importante per noi, ma il problema non è stato solo Kalinic, tutti gli attaccanti non hanno fatto benissimo. E tutti possono far meglio, tipo Kluivert, Under, la differenza è questa.