Dopo la sconfitta casalinga contro il Burnley, arrivano le dure critiche dell'ex-bandiera dei Red Devils.

di Redazione Fox Sports - 23/01/2020 15:49 | aggiornato 23/01/2020 15:53

Ennesima prestazione deludente per il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, sconfitto in casa dal Burnley per 2-0 e raggiunto al quinto posto in classifica dal Tottenham di José Mouirnho. Ora il quarto posto dista 6 punti, ma più che la classifica, a preoccupare è l'assenza di gioco e di identità. Rio Ferdinand, al termine della partita dell'Old Trafford si lascia andare a un lungo sfogo ai microfoni di BT Sport.

Imbarazzante essere qui e vedere questo Manchester United. È indifendibile. I tifosi hanno iniziato ad andare via dopo 85 minuti, le persone ai vertici devono vedere questo e fare dei cambiamenti, attuare un piano. I bambini nelle scuole in giro per il paese non indosseranno più le magliette del Manchester United, non vorranno venire qui per vedere questo spettacolo

Rio Ferdinand ha indossato la maglia del Manchester United per dodici stagioni: 455 presenze in tutto, arricchite da diciannove trofei, tra cui una Champions League e una Coppa del mondo per club.