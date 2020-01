Lo Special One non ha apprezzato le decisioni nella partita vinta contro il Norwich: "Non voglio commentare, ma a chi gioca contro di noi va sempre bene".

di Daniele Minuti - 23/01/2020 10:39 | aggiornato 23/01/2020 10:43

Dopo un mese difficile senza vittorie in Premier League, il Tottenham di José Mourinho ha rialzato la testa in campionato e la non facile vittoria casalinga contro il Norwich ha permesso al club londinese di avvicinarsi al quarto posto in classifica che vuol dire accesso alla prossima Champions League attualmente occupato dal Chelsea.

In attesa di risolvere la grana Eriksen, sempre più vicino al passaggio all'Inter già nella sessione del calciomercato di gennaio, gli Spurs hanno battuto i gialloverdi grazie alle reti di Dele Alli e Son in un incontro caratterizzato però da qualche discusso episodio arbitrale.

In particolare un brutto intervento di Cantwell su Lamela, che ha meritato un controllo VAR e che ha portato però solo a un'ammonizione per il giocatore del Norwich. Decisione che proprio non è andata giù a Mourinho.

Mourinho durante Tottenham-Norwich, vinta 2-1 dagli Spurs

Tottenham-Norwich, Mourinho contro l'arbitro: "Chi gioca contro di noi è sempre fortunato..."

Nelle interviste post partita, lo Special One ha detto la sua sul trattamento che il suo Tottenham sta ricevendo dagli arbitri sin dal suo ritorno in Premier League per sostituire l'esonerato Pochettino, commentando anche la decisione che ha portato al calcio di rigore del momentaneo pareggio trasformato da Pukki.