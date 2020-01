A post shared by Antonio Nocerino 23 (@antonocerino) on Jan 23, 2020 at 7:57am PST

È arrivato il momento di dire addio al mio grande e unico amico, il calcio. Una decisione sofferta ma ponderata. La mia soddisfazione è aver realizzato il sogno di mio padre, poi diventato il mio. Volevo ringraziare i miei genitori e le mie sorelle. Con il loro sacrificio e il loro amore mi hanno aiutato a diventare quello che sono. Mia moglie, la mia roccia, e i miei figli, che amo più della mia vita. Un ringraziamento va alle società dove ho giocato, agli allenatori che ho avuto, ai compagni di squadra da cui ho imparato tanto e infine ai tifosi, che con il loro supporto e il loro amore verso il giocatore e soprattutto verso l’uomo mi hanno portato sempre a dare quel qualcosa in più. Ho deciso di affrontare una nuova sfida, quella dell’allenatore. Una sfida bella, nuova, difficile, ma che troverà in me lo stesso spirito, la stessa passione, lo stesso amore e la stessa professionalità che ho avuto da calciatore. Antonio

