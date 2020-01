La MotoGP sbarca anche su Dazn da questa stagione. Svolta epocale per il Motomondiale in Italia che arriva così anche sulla piattaforma streaming di Perform.

di Antonio Russo - 23/01/2020 12:05 | aggiornato 23/01/2020 12:10

La MotoGP è sempre pronta a cambiare pelle e in questi anni siamo stati abituati a diversi scossoni, in particolare dal punto di vista televisivo. Dopo gli anni d'oro di Valentino Rossi in cui il Motomondiale è stato trasmesso da Mediaset e accompagnato dalla voce di Guido Meda, i prototipi a due ruote sono passati dal 2014 su Sky. Il network britannico in questi anni ha saputo confezionare un buon prodotto dando vita a diverse trasmissioni e iniziative collaterali alle gare.

In particolare Sky ha attinto a piene mani al bacino giornalistico di Mediaset per creare, insieme ai propri dipendenti, una squadra vincente che ha saputo raccontare in questi anni ottimamente le gesta di Marquez e Jorge Lorenzo (gli unici due piloti capaci di vincere il Mondiale da quando la MotoGP è passata sulla piattaforma satellitare).

Proprio questa egemonia spagnola però ha portato un inevitabile calo di ascolti in Italia per la MotoGP. Con Valentino Rossi sempre più vicino al ritiro e con il solo Dovizioso a difendere il tricolore, il nostro paese, infatti, si è ritrovato d'improvviso orfano di un punto di riferimento sul quale concentrare il proprio tifo.

MotoGP, partenza GP Mugello

Passaggio di consegne tra Sky e Dazn?

Proprio per questo nei giorni scorsi si è tanto parlato della possibilità che Sky non rinnovi il proprio contratto con la Dorna per i diritti TV che scade alla fine del 2021. Intanto però un nuovo terremoto è già pronto ad abbattersi sul Motomondiale. Poche ore fa, infatti, Dazn ha annunciato di aver messo le mani sulla MotoGP per i prossimi due anni.

La piattaforma streaming controllata da Perform già in Spagna, nel 2019, aveva messo le mani sui diritti della MotoGP e ora sbarca prepotentemente anche in Italia. Per ora non c'è dato sapere se siamo davanti già ad un primo passaggio di consegne proprio tra Sky e Dazn, che si potrebbe consumare alla fine del 2021 dopo una convivenza di due stagioni.

Nonostante questa novità il prezzo dell'abbonamento mensile resta confermato a 9,99. Dazn aggiunge così MotoGP, Moto2 e Moto3 alla propria offerta motoristica fatta già di: WRC, IndyCar, Nascar e DTM. Per ora non si conoscono ancora i dettagli di come la piattaforma streaming ha intenzione di presentare ai propri utenti il Motomondiale, ma siamo certi che nei prossimi giorni ne sapremo di più.