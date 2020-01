Il brasiliano ha avuto un attacco d'ansia dopo la partita contro l'Udinese ed è stato controllato in clinica dai medici rossoneri.

di Redazione Fox Sports - 23/01/2020 10:05 | aggiornato 23/01/2020 10:10

Si immaginava una stagione completamene diversa, Lucas Paquetá. Ad oggi il brasiliano, arrivato al Milan un anno fa dal Flamengo per ben 30 milioni di euro, ha messo insieme appena 15 presenze e 1 assist. Un bottino tutt'altro che soddisfacente.

E i problemi per il 22enne non si limitano solo al prato verde. Come riportato da La Repubblica, infatti, il giocatore soffre terribilmente questa situazione tanto da aver avuto un attacco d'ansia dopo la partita vinta dal Milan in extremis a San Siro contro l'Udinese.

Dopo essere stato controllato nella sala medica di San Siro, il giocatore è stato accompagnato in clinica per ulteriori controlli da cui fortunatamente non è emerso nulla di preoccupante.

Calciomercato Milan, non ci sono offerte per Paquetá

L'agente del centrocampista, Eduardo Uram, ieri si è presentato a Casa Milan per fare il punto della situazione e capira se ci siano i margini per una cessione. Al momento di offerte non ce ne sono. Anche il PSG, che si era fatto avanti settimane fa tramite Leonardo, non ha fatto passi concreti. E così ad oggi il futuro di Paquetá resta tinto di rossonero. Starà a lui convincere Stefano Pioli a dargli fiducia.