Il brasiliano ha chiesto a Pioli di non giocare questa partita di campionato.

di Redazione Fox Sports - 23/01/2020 18:41 | aggiornato 23/01/2020 18:45

Non figura tra i convocati del Milan per la partita di domani sera con il Brescia, Lucas Paquetà. Il brasiliano non è stato inserito nella lista di Stefano Pioli in quanto "poco sereno".

Il giocatore ha svolto regolarmente l'allenamento odierno con la squadra rossonera, poi però ha parlato con l'allenatore e ha chiesto esplicitamente di non essere preso in considerazione per questa partita di Serie A.

Nel pomeriggio di domenica Paquetà aveva svolto degli esami per un lieve attacco d'ansia, subito dopo la partita con l'Udinese.Attualmente il ragazzo non si sente al centro del progetto del Milan (è reduce da 6 panchine consecutive) e il suo agente nella giornata di ieri si è incontrato con la dirigenza rossonera per cercare di trovare una soluzione che faccia contenti tutti. Al momento, però, non ci sono offerte importanti che possano spingere il club milanese a cedere il giocatore.