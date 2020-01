Per l'allenatore dei Citizens il suo portiere è il più bravo nei tiri dagli undici metri e può essere promosso.

di Redazione Fox Sports - 23/01/2020 14:00 | aggiornato 23/01/2020 14:04

Come la leggenda paraguaiana Chilavert, il tedesco Hans Jorg Butt oppure il suo connazionale Rogerio Ceni, anche il portiere del Manchester City, il brasiliano Ederson, potrebbe presto diventare rigorista della sua squadra.

A confermarlo è stato lo stesso allenatore, Pep Guardiola, che si è detto preoccupato per i tanti errori dagli undici metri da parte dei suoi specialisti (l'ultimo quello di Gabriel Jesus contro lo Sheffield).

Per questo motivo il manager degli skyblues ha indicato il suo estremo difensore come potenziale alternativa per risolvere la questione:

Sono preoccupato, devo pensarci bene. A determinati livelli i calci di rigore sono importanti e fanno la differenza nella maggior parte dei casi. Devo decidere chi sarà il prossimo rigorista. Ederson in questo senso è il migliore che abbiamo, credetemi. Non perde mai la calma, non gli va il sangue al cervello, quindi potrebbe tirarli lui.

Insomma, la soluzione per i calci di rigore del Manchester City potrebbe trovarsi in cui generalmente ha il compito di neutralizzarli. Non è ancora una scelta definitiva, è vero, ma Ederson adesso ha serie possibilità di diventare il nuovo rigorista dei Citizens. Una squadra di campioni, sì. Ma a quanto pare con poca freddezza nei tiri dagli undici metri.