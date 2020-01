L'ex tecnico dell'Albania è pronto a sedersi sulla panchina della Nazionale iraniana: offerto un contratto di 30 mesi.

di Redazione Fox Sports - 23/01/2020 09:09 | aggiornato 23/01/2020 09:14

Gianni De Biasi sta per diventare il nuovo commissario tecnico dell'Iran. Proprio così. Dopo i sorprendenti risultati raggiunti alla guida dell'Albania (dal 2011 al 2017), portata per la prima volta agli Europei nel 2016, ora il 64enne italiano ha la possibilità di far felici anche i tifosi iraniani.

Come riportato da Sky Sport, la Federazione iraniana gli ha offerto un contratto di 30 mesi con l'obiettivo di portare la selezione ai Mondiali in Qatar dopo le qualificazioni ottenute per le ultime due kermesse iridate in Brasile e Russia (in totale sono cinque le partecipazioni dell'Iran al Mondiale). In Coppa d'Asia, invece, l'Iran si è imposto in tre occasioni.

La fumata bianca dovrebbe arrivare entro la fine della settimana, quando sarà così ufficiale lo sbarco di un altro italiano a Teheran dopo la turbolenta avventura di Andrea Stramaccioni alla guida dell'Esteghlal.