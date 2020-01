Captain Tsubasa: Rise Of New Champions vedrà la luce nel 2020. La conferma arriva dalla casa di produzione Bandai Namco, attesa per la data ufficiale.

23/01/2020

Un'attesa che dura dal 2006, anno in cui venne rilasciato l'ultimo gioco a tema. Nel 2020, i gamers di tutto il mondo potranno dare nuovamente il benvenuto a Capitan Tsubasa. Holly e Benji si apprestano a tornare su console con un nuovo videogame che uscirà nel corso dell'anno. Si chiamerà Captain Tsubasa: Rise Of New Champions e sta già portando alle stelle l'hype degli appassionati.

Take on a new challenge with the rising stars of a manga masterpiece. Lead your team to victory when #CaptainTsubasa: Rise of New Champions kicks off in 2020 on #PS4, #PC & #NintendoSwitch! ⚽



Head to our website for exclusive content: https://t.co/t4VEKo6lk3 pic.twitter.com/pnIT7qrTfD — Captain Tsubasa: Rise Of New Champions (@CptTsubasaRONC) January 21, 2020

La versione prossima all'uscita unirà l'arcade sportivo ai caratteri RPG per garantire la disputa delle partite e la riproduzione fedele dei caratteri animati della serie. La prima pubblicazione sarà riservata ai possessori di Playstation, PC e Nintendo Switch. Stando alle prime indiscrezioni, non dovrebbero esserci novità per Xbox One, che al momento non fa parte delle console su cui rilasciare il gioco.

A produrlo sarà Bandai Namco, storica casa giapponese di videogames che in passato ha già rilasciato diversi temi videoludici di successo. Il brand nipponico rivisiterà il famoso anime per far sì che il gamer possa soddisfare la sua passione per la serie giapponese e la sua voglia di calcio al di là del duopolio composto da PES e FIFA.

Non c'è ancora una data ufficiale per il rilascio, ma Bandai Namco ha già confermato che Captain Tsubasa: Rise Of New Champions vedrà la luce nel 2020. Hervé Hoerdt, vicepresidente senior Marketing, Digital & Content per quanto riguarda il ramo europeo, ha confermato le indiscrezioni:

È un sogno che diventa realtà. Abbiamo lavorato con dedizione ad un videogame che soddisfi gli appassionati della saga, ma in grado di avvicinare anche i più affezionati ai giochi di calcio tradizionali. Presto verrà svelata la data di rilascio ufficiale per ogni Paese: per ora possiamo confermare che il suo anno di nascita sarà il 2020.

Un nuovo concetto di videogame calcistico si appresta a vedere la luce nei prossimi mesi. La trasposizione del cartone animato su console porterà tante differenze rispetto ai canonici giochi di calcio: sarà possibile testare il Tiger Shot di Mark Lenders o proprio il famoso Eagle Shot di Holly, così come tante altre combinazioni speciali. Una caratteristica su cui Bandai Namco punta con convinzione per avvicinare non solo i fan di Holly e Benji, ma anche una nuova fascia di gamers.