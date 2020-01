Il talento spagnolo, cerca anche dal Milan, lascia la Dinamo Zagabria e si trasferisce al Lipsia per 30 milioni più bonus: firmerà un contratto fino al 2025.

di Redazione Fox Sports - 23/01/2020 12:40 | aggiornato 23/01/2020 12:47

Niente da fare per il Milan. Il talento della Dinamo Zagabria, Dani Olmo, sta per volare in Germania per firmare col Lipsia. Il club tedesco se l'è assicurato per ben 30 milioni di euro più 15 di bonus e il 25% di una futura rivendita. Il fantasista spagnolo classe 1998, che era in scadenza nel 2021, firmerà un contratto di cinque anni e mezzo fino al 2025. Decisiva nella scelta di Olmo - 8 gol e 7 assist in 22 presenze stagionali - di accettare la proposta della capolista della Bundesliga (a quota 40 punti a +4 sul Bayern Monaco secondo) è stata la possibilità di giocare la Champions League, che vedrà la squadra di Julian Nagelsmann impegnata agli ottavi contro il Tottenham di José Mourinho. Oltre al Milan, il Lipsia ha battuto anche la concorrenza di Atletico Madrid e Barcellona.