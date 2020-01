Il centrocampista argentino, invece, ha molte opportunità per il suo futuro, su tutte quella rappresentata dall'Inter, che però dopo un lungo corteggiamento sembra averlo messo da parte per puntare con decisione su Eriksen del Tottenham.

Con l'arrivo di Ibrahimovic l'attaccante polacco è diventato in automatico una riserva (come confermato dalle panchine nelle gare con Cagliari e Udinese), in Friuli potrebbe ritrovare continuità e un ambiente con meno pressioni rispetto a quello di San Siro.

I due club starebbero infatti pensando di intavolare questa trattativa che, in fondo, potrebbe garantire all'Udinese il centravanti che cerca e al Milan un rinforzo di grande qualità per il suo centrocampo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK