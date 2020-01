Il club biancoceleste vuole regalare un altro attaccante a Simone Inzaghi, ma l'ex Milan ha chiesto la garanzia di poter giocare con continuità.

di Redazione Fox Sports - 23/01/2020 11:01 | aggiornato 23/01/2020 11:06

La Lazio è tra le squadre che meno si stanno muovendo in questa sessione di calciomercato. Il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, ritiene infatti la rosa al completo così com'è, ancor di più dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia seguita a quella dall'Europa League. Se però dovesse presentarsi un'opportunità, la dirigenza laziale non se la farebbe sfuggire. Un'occasione potrebbe rispondere al nome di Alberto Paloschi, attaccante della SPAL che in stagione ha collezionato appena 12 presenze (appena 6 da titolare), 1 gol e 3 assist.

Come riportato da Lalaziosiamonoi.it, nelle scorse ore ci sono stati contatti tra la Lazio e l’entourage del classe 1990. Il club biancoceleste ha messo subito le cose in chiaro in tema di gerarchie: Immobile è il titolare inamovibile, al suo fianco si giocano settimanalmente una maglia Caicedo e Correa. Di tutta risposta gli agenti dell'ex Milan hanno chiesto un minimo di continuità per il loro assistito che però evidentemente Inzaghi non gli può garantire. Ecco perché la trattativa è stata momentaneamente congelata.

Se dovessero riprendere i colloqui, la Lazio vorrebbe impostare l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto mentre i ferraresi sarebbero intenzionati a lasciar andare la punta in prestito con obbligo di riscatto a un determinato numero di presenze. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.