Il tedesco vicino a un ritorno in Bundesliga: in bianconero non è più riuscito a ritagliarsi dello spazio.

di Redazione Fox Sports - 23/01/2020 14:28 | aggiornato 23/01/2020 14:33

Ora per Emre Can può essere davvero arrivato il momento di salutare la Juve. Il tedesco può lasciare il club bianconero in questa sessione di calciomercato, venendo così accontentato dopo una prima metà di stagione vissuta da semplice comprimario.

Con l'arrivo di Maurizio Sarri il giocatore è finito ai margini del progetto (addirittura escluso dalla lista per la Champions League) e adesso potrebbe garantire ai bianconeri una plusvalenza, dal momento che arrivò a Torino nell'estate del 2018 a parametro zero (dal Liverpool).

Calciomercato Juve, Emre Can verso il Borussia Dortmund

Troppo poco lo spazio avuto a disposizione finora per poter cambiare idea (o per provare a far cambiare idea all'allenatore), ecco perché Emre Can ha chiesto di poter essere ceduto e rimettersi in gioco in un'altra squadra. Si era parlato di Everton, ma Ancelotti ha smentito che il tedesco fosse uno degli obiettivi.

Diverso il discorso per il Borussia Dortmund, che ha deciso di fare sul serio e potrebbe fare un'offerta di calciomercato vera e propria nelle prossime ore. Questo è quello che trapela secondo le ultime indiscrezioni, che vedono appunto i tedeschi pronti a farsi avanti con i bianconeri e ad accontentare il desiderio del ragazzo di trasferirsi in un nuovo club che sia disposto a dargli fiducia.