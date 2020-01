L'esterno nigeriano è in arrivo a Milano: martedì previste le visite mediche. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

di Redazione Fox Sports - 23/01/2020 17:00 | aggiornato 23/01/2020 17:14

Dopo Ashley Young, l'Inter accoglie un altro giocatore proveniente dalla Premier League. È infatti stato definito l'arrivo dal Chelsea di Victor Moses, esterno nigeriano che Antonio Conte ha allenato quando guidava i Blues.

Il 29enne, che era in prestito al Fenerbahce, ha sostenuto due giorni fa le visite mediche di idoneità per poi apporre la firma sul contratto che lo lega all'Inter. L'operazione è andata in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Moses è diventato un obiettivo dell'Inter una volta saltato lo scambio con la Roma Politano-Spinazzola. A quel punto i nerazzurri hanno iniziato a valutare le alternative e hanno deciso di puntare sul classe 1990 nativo di Kaduna.

Calciomercato Inter, preso Moses

Queste le prime parole di Victor Moses - che ha scelto il numero 11 - ai microfoni di Inter TV. L'esterno classe 1990 ritrova Antonio Conte dopo l'esperienza al Chelsea: