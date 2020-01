I nerazzurri hanno trovato l'accordo con gli Spurs per il centrocampista danese: costerà 15 milioni di euro più 5 di bonus e firmerà un contratto fino al 2024 da 8 milioni a stagione più bonus.

di Redazione Fox Sports - 23/01/2020 22:18 | aggiornato 23/01/2020 22:26

Un colpo di calciomercato da urlo. L'Inter si è assicurata il centrocampista del Tottenham Christian Eriksen. A dare la notizia è il direttore di Open, Enrico Mentana, secondo cui l'accordo tra nerazzurri e Spurs sarebbe stato trovato dopo l'ennesima conference call della settimana.

Il classe 1992, che era in scadenza a giugno 2020, sarà pagato 15 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus legati a obiettivi facilmente raggiungibili. Firmerà un contratto faraonico fino al 2024 da 8 milioni di euro a stagione più bonus, superando così il muro dei 10 milioni di euro. Solo Conte, con 11 milioni, guadagnerà di più.

Eriksen è atteso lunedì in Italia per le visite mediche di idoneità sportiva e la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. Non è però escluso che anticipi il suo arrivo a domenica per assistere al match tra Inter e Cagliari in programma alle 12.30 a San Siro.