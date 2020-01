I nerazzurri continuano i contatti con il talento del Manchester United, che potrebbe arrivare dopo il prestito in Cina.

di Daniele Minuti - 23/01/2020 11:37 | aggiornato 23/01/2020 11:42

L'Inter è sicuramente la società italiana più attiva nella sessione di calciomercato in corso e se Ausilio e Marotta stanno lavorando per portare fin da subito dei rinforzi ad Antonio Conte in modo da poter continuare a lottare per lo Scudetto, ci sono anche delle operazioni per il futuro. E una di queste è quella che riguarda Tahith Chong.

Il giovane talento del Manchester United è uno dei nuovi obiettivi dei nerazzurri, che hanno intensificato i contatti con l'entourage del giocatore il cui contratto con la squadra inglese scadrà il prossimo giugno. Se si riuscisse a chiudere, il classe '99 potrebbe quindi arrivare a parametro zero.

Lo scatto dell'Inter sembra decisivo ma stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club avrebbe un piano per assicurarsi l'esterno offensivo senza paura di inserimento di altre squadre: quello di passare attraverso il Jiangsu.

L'Inter punta Chong: può arrivare via Jiangsu

Il quotidiano romano spiega che Chong potrebbe essere messo sotto contratto dall'Inter (accordo di 5 anni con l'entourage) e poi essere prestato al club di proprietà di Suning per una stagione e farlo giocare nel campionato in Cina (paese natale del padre).

Questa mossa permetterebbe all'Inter di mettere le mani su un talento purissimo e dargli il tempo di giocare con continuità nella prossima stagione e al Jiangsu di schierare un calciatore che col passaporto cinese e che quindi andrebbe a occupare le 8 slot che il regolamento impongono vengano riempite da un calciatore del posto in ogni partita.

L'ostacolo potrebbe essere la richiesta di contratto fatta dallo Stellar Group, la società che detiene i diritti sportivi di Chong e che per lui vorrebbe un ingaggio da circa 2 milioni a stagione. Il suo addio allo United è ormai scritto, con l'Inter che cercherà in ogni modo di anticipare la folta concorrenza.