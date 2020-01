Il difensore classe 1986 torna in rossoblù: firmerà un contratto fino al 2022.

di Redazione Fox Sports - 23/01/2020 21:10 | aggiornato 23/01/2020 21:15

Nuovo difensore in arrivo in casa Genoa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Andrea Masiello ha deciso di lasciare l'Atalanta e tornare tra le fila dei rossoblù con cui ha già giocato nel 2017/18 collezionando 19 presenze e 1 gol.

Classe 1986, il 33enne di Viareggio aveva un contratto con i bergamaschi in scadenza nel 2021. Il Grifone lo ha convinto offrendogli un contratto fino al 2022. Questo il fattore decisivo che ha portato alla fumata bianca.

Masiello se ne va da una squadra come l'Atalanta che è quinta in classifica a 35 punti, 3 in meno della zona Champions League, e approda in un club ultimo a quota 14 punti a -2 dalla salvezza. Servirà tutta la sua esperienza a Davide Nicola per conquistare la permanenza in Serie A.