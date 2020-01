Dolcissimo gesto del tennista spagnolo durante il match contro Delbonis.

di Redazione Fox Sports - 23/01/2020 11:06 | aggiornato 23/01/2020 15:11

Nessun problema per Rafael Nadal. Al secondo turno degli Australian Open il numero 1 del ranking ATP supera l'argentino Federio Delbonis 6-3, 7-6 (4), 6-1 in 2 ore e 32 minuti e ora s'appresta ad affrontare il connazionale Pablo Carreño Busta (27ª testa di serie del seeding e compagno di vittorie in Coppa Davis del maiorchino) al terzo turno.

Nel corso del terzo e ultimo set c'è stato un curioso siparietto. Nadal ha infatti colpito per sbaglio una raccattapalle con una pallata e poi è corso a consolarla. La bimba ha trattenuto a stento le lacrime ma ha ritrovato il sorriso quando Rafa le ha dato un bacio sulla guancia per rincuorarla. A fine partita l'iberico ha dichiarato: