di Redazione Fox Sports - 22/01/2020 11:07 | aggiornato 22/01/2020 11:12

Non è stato lungimirante, il "Re di Instagram" Dan Bilzerian. Stavolta il suo investimento non si è rivelato fruttuoso, anzi, gli è costato un milione di dollari. Questa la quantità che l'influencer aveva puntato sulla vittoria di Donald "Cowboy" Cerrone nel match contro Conor McGregor a UFC 246.

Il suo portafoglio ne risentirà fino a un certo punto, è vero, ma sul suo conto adesso c'è comunque un milione di dollari in meno, che Dan aveva prontamente mostrato e sfoggiato su Instagram, in cui aveva fatto vedere tutte le mazzette di banconote preparate per la scommessa.

Tutto andato in fumo dopo appena 40 secondi di match, quelli impiegati da Conor McGregor per mandare un messaggio al mondo delle arti marziali miste, quello che "il Re è tornato". Una puntata finita male, sì. Ma Bilzerian troverà sicuramente il modo per consolarsi...