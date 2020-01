L'ex portiere del Chievo appende i guanti al chiodo all'età di 40 anni.

di Redazione Fox Sports - 22/01/2020 08:35 | aggiornato 22/01/2020 08:40

A 40 anni Stefano Sorrentino dice basta e si ritira dal calcio giocato. L'ex portiere del Chievo lo fa in diretta TV durante la trasmissione "Calciomercato, l'Originale" in onda su Sky Sport.

Ho deciso di ritirarmi, è una decisione che ho preso negli ultimi giorni dopo una lunga riflessione. Mi ritengo fortunato per la carriera che ho avuto. L'attaccante più forte che ho affrontato? Dico Cristiano Ronaldo, visto che non mi ha mai segnato (ride, ndr). Ho avuto diverse offerte in questi mesi ma nulla che mi avesse emozionato, per questo do l'addio al calcio. Ripeto, sono stato una persona fortunata perché ho avuto l'onore di giocare in Serie A da titolare per anni: ora è giusto fare così. Sono tornato a vivere a Torino e ho visto le mie figlie più serene, ho deciso di restare con loro e di fare un passo indietro. Preferisco lasciare in bellezza

Classe 1979, Sorrentino ha preso questa decisione dopo che non è riuscito a trovare l'occasione che facesse al caso suo. In carriera ha collezionato 271 presenze col Chievo, 120 col Palermo, 101 col Torino e 64 con l'AEK Atene. In totale ha messo insieme 632 partite (di cui 363 in Serie A). Sono invece 25 i rigori parati in carriera.