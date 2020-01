Gli ho detto grazie in tante occasioni, abbiamo ancora un grandissimo rapporto e sicuramente in questo momento delicato, conoscendo il personaggio e l'uomo, so che riuscirà a vincere anche questa partita

Sinisa Mihajlovic ha fatto sì che potessi fare questo esordio, perché lui aveva un bellissimo rapporto con Vujadin Boskov. È stata un'iniziativa sua e fortunatamente il mister l'ha ascoltato, io lì per lì pensavo volesse fare entrare Muzzi. Ci siamo subito trovati come ragazzi, anche perché io conoscevo Roma, lui era ancora frastornato e non sapeva dove andare

L'ex capitano della Roma Francesco Totti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN in cui ha ricordato il suo esordio in Serie A con la maglia della Roma, allo Stadio Rigamonti di Brescia, datato 28 marzo 1993:

