L'agente di Paul Pogba, Mino Raiola, ha parlato del futuro del centrocampista del Manchester United alle prese con un infortunio alla caviglia:

È tornato quando in molti pensavano che non l'avrebbe mai fatto. La gente se l'è dimenticato. Forse Sir Alex Ferguson non è contento che Pogba abbia firmato per il Manchester United, ma l'ha fatto. Tutti sanno che le ambizioni del club non sono state soddisfatte negli ultimi anni, siamo onesti. Se il giocatore e il club non sono felici, ci sono tanti modi per risolvere la questione, ma non ora. Non è il momento di lavorare a ciò che potrebbe succedere in estate