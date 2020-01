Doppio addio alla crisi per Foxes e Spurs, che mettono ko West Ham e Norwich. Red Devils sconfitti dal Burnley ad Old Trafford.

di Antonio Gargano - 22/01/2020 23:10 | aggiornato 22/01/2020 23:17

Il mercoledì di Premier League si chiude con due crisi superate e una che non conosce tregua. Doppia boccata d'ossigeno per Leicester e Tottenham, che vincono i rispettivi match contro West Ham e Norwich e dicono addio al momento negativo che ha caratterizzato il mese di gennaio. Sconfitta ad Old Trafford, invece, per un Manchester United incapace di reagire dopo il ko di Anfield.

FULL-TIME Man Utd 0-2 Burnley



Chris Wood's strike and Jay Rodriguez's thunderbolt make it two wins in a row for Burnley#MUNBUR pic.twitter.com/wTui0GFpS0 — Premier League (@premierleague) January 22, 2020

Successo fondamentale per il Leicester. Foxes che battono 4-1 il West Ham e si rialzano dopo i due scivoloni contro Southampton e Burnley. La partita è in ghiaccio già nel primo tempo: Barnes e Pereira portano la squadra di Rodgers sul doppio vantaggio, gli Hammers accorciano con il rigore di Noble, poi è la doppietta di Ayoze Perez a chiudere i conti. Conservato il terzo posto a -3 dal Manchester City.

FULL-TIME Spurs 2-1 Norwich



Son Heung-min's header secures victory for Spurs who end a run of 4 without a win#TOTNOR pic.twitter.com/GZfkMDxqLd — Premier League (@premierleague) January 22, 2020

Fatica non poco il Tottenham, che riesce a superare 2-1 il Norwich ultimo in classifica con un guizzo di Son. Vantaggio Spurs nel primo tempo con il timbro di Dele Alli, pareggio dei Canaries con il rigore di Pukki, poi arriva il gol del coreano a togliere le castagne dal fuoco per Mourinho. Prima vittoria del 2020, dopo i pareggi contro Watford e Norwich e le sconfitte contro Southampton e Liverpool.

Premier League: vittorie per Leicester e Tottenham, il Burnley batte il Manchester United

Premier League, crolla il Manchester United. Ok Leicester e Tottenham

Il Tottenham aggancia così il Manchester United a quota 34 punti, entrando in zona Europa League. Ancora una sconfitta per la squadra di Solskjaer, che non smaltisce le scorie di Anfield e si fa sorprendere in casa da un non irresistibile Burnley. Wood e Rodriguez puniscono i Red Devils con un gol per tempo e risollevano i Clarets in chiave salvezza: terzultimo posto distante 7 punti.

Chris Wood fa esultare i tifosi del Burnley ad Old Trafford

Chiude Wolverhampton-Liverpool

Giovedì si chiude il turno numero 25 di Premier League. Il Liverpool punta ad allungare la sua serie di vittorie consecutive al Molineux: uno scomodo Wolverhampton ospiterà i Reds con l'obiettivo di far registrare la prima sconfitta della squadra di Klopp, ma soprattutto di issarsi da solo al quinto posto che vale l'Europa League. Fischio d'inizio previsto per le 21:00 ore italiane.

Premier League, 25^ giornata

Aston Villa-Watford 2-1

Bournemouth-Brighton 3-1

Crystal Palace-Southampton 0-2

Everton-Newcastle 2-2

Sheffield United-Manchester City 0-1

Chelsea-Arsenal 2-2

Leicester-West Ham 4-1

Tottenham-Norwich 2-1

Manchester United-Burnley 0-2

Wolverhampton-Liverpool 23/01 ore 21