Lo spagnolo sempre presente nelle ultime tre partite vinte dalla squadra di Stefano Pioli.

di Redazione Fox Sports - 22/01/2020 19:09 | aggiornato 22/01/2020 19:13

Tre vittorie consecutive per il Milan tra campionato e Coppa Italia. Tre partite che sono coincise con tre prestazioni da titolare per Samuel Castillejo. Lo spagnolo, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il momento positivo per lui e per la squadra rossonera:

Abbiamo mangiato tanta me**a negli ultimi mesi e per questo dobbiamo andare piano, ma ora abbiamo ritrovato le nostre caratteristiche. Correndo l'uno per l'altro si vincono le partite.

Castillejo spiega anche le sue sensazioni per questo momento felice del Milan:

Non mi era mai capitato di giocare tre partite di fila, penso che sia il miglior momento per me e soprattutto per la squadra. Quando c'è stata la possibilità di venire qua non ci ho pensato neanche un secondo e ora sto vivendo un momento molto bello. Quando lo stadio si è alzato in piedi per applaudirmi è stata una delle cose più belle che ho vissuto.

Infine una battuta su Zlatan Ibrahimovic e il modo in cui si è calata nella realtà rossonera: