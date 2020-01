Juventus, Bonucci fissa gli obiettivi

La Juventus si prende la semifinale di Coppa Italia, battuta 3-1 la Roma grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, Bentancur e Bonucci (inutile il gol di Under per i giallorossi). Al termine della partita ha parlato il difensore bianconeri ai microfoni della Rai:

Non dobbiamo mollare tutti insieme, perché come abbiamo visto stasera appena abbassiamo di un giro il motore andiamo in difficoltà. La Roma gioca un calcio offensivo, appena abbiamo smesso di attaccare le seconde palle abbiamo iniziato a subire qualcosa. Il primo tempo invece abbiamo giocato una buona prestazione.

Leonardo Bonucci ha poi parlato della prova dei giocatori davanti:

Cosa danno i 4 punti di vantaggio in classifica in Serie A?

Non danno nulla, zero. Mancano ancora tantissime partite, se pensiamo che i 4 punti siano sufficienti per arrivare fino in fondo siamo matti. C'è da lavorare e sacrificarsi. Come dicevo prima abbiamo tre obiettivi per i quali vogliamo arrivare fino in fondo.