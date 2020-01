Io e Florentino Perez siamo amici, è anche stato mio ospite qui a Venezia insieme a Butragueño. Erano qui per il matrimonio di Morata. Sono andato anche a Madrid con i miei dirigenti perché vedessero come lavora un grande club. Lì Florentino mi disse: Joe, tu hai una cosa che noi del Real non abbiamo... hai Venezia. Non ci volevo credere

Buffon è il giocatore più intelligente che abbia incontrato, una grande persona. De Rossi lo sento ancora, spesso. Continuo a ripetergli che non può chiudere la carriera senza aver giocato a Venezia. Dai, va bene Buenos Aires, ma chi non vorrebbe vivere almeno un anno a Venezia?

