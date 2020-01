Il giocatore dell'Inter scoperto dopo essere stato fatto pedinare da un investigatore privato.

di Redazione Fox Sports - 22/01/2020 17:26 | aggiornato 22/01/2020 17:31

Momento decisamente da dimenticare per Matteo Politano, sotto tutti i punti di vista. Oltre alla mancata operazione di calciomercato tra Inter e Roma, sfumata dopo che il giocatore aveva già effettuato le visite mediche e posato con la sciarpa giallorossa, c'è un'altra vicenda che lo riguarda direttamente e che non gli sta certamente facendo passare dei giorni sereni.

Come rivelato dal settimanale di gossip Oggi (al momento solo un'anticipazione, il resto andrà in edicola domani), infatti, l'attaccante nerazzurro sarebbe stato fotografato insieme alla pr Ginevra Sozzi (22enne, ex di Paulo Dybala).

Inter, Politano scoperto dalla moglie con l'ex di Dybala

Le immagini confermerebbero la relazione tra i due, che proprio lo stesso settimanale aveva portato alla luce nell'ultimo numero, dopo le investigazioni private della moglie del calciatore dell'Inter. Nella foto si può vedere Politano (con una sigaretta in mano) insieme a lei, il cucciolo di labrador della stessa ragazza.

Insomma, dopo i problemi in sede di calciomercato, per il giocatore nerazzurro se ne aggiungono altri che hanno poco a che fare con il campo da gioco, ma che in un modo o nell'altro potrebbero influire anche sulle sue prestazioni, di sicuro sulla sua serenità. Per lui un momento decisamente da dimenticare.