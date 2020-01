Le parole del tecnico degli azzurri dopo la vittoria contro la Lazio nei quarti di Coppa Italia.

di Redazione Fox Sports - 22/01/2020 07:57 | aggiornato 22/01/2020 08:02

Dopo la vittoria contro la Lazio valsa l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, ha parlato così alla Rai il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso:

Sabato scorso contro la Fiorentina eravamo sprofondati, avevo visto una squadra imbarazzante. Ma ci siamo guardati in faccia e ci siamo parlati, e stasera abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati sfortunati e anche fortunati. Dicevo da tempo che questa squadra si allenava bene e che si era consegnata, la prestazione con la Fiorentina mi aveva sorpreso. Ma figuracce di questo tipo non possiamo permettercele. Io mi ero preso le colpe, ora la semifinale è dedicata a De Laurentiis e a chi lavora in società. Champions? Si parla sempre di Europa, ma guardate che noi in campionato non stiamo messi bene, dobbiamo guardarci indietro perché non siamo abituati a giocare per certi obiettivi

Poi ha aggiunto:

Speriamo sia la scintilla. Ho visto il veleno. e una squadra disposta a sacrificarsi. Hanno dato l’anima. Ora serve continuità, vorrei avere a disposizione tutti i calciatori. Ritiro? Hanno deciso i calciatori e non si è trattato di un pigiama party. Io a cazzotti con Allan? Fate i bravi... Allan ha un problema fisico. In tribuna c'erano i galacticos, spero di averli tutti a disposizione. Mertens accusa ancora fastidio. Maksimovic e Allan domani o dopo rientreranno in gruppo. Koulibaly mercoledì farà l’ennesima risonanza. Demme e Lobotka? Complimenti a chi li ha portati. Demme non è un giocatore normale, era il capitano del Lipsia. Lobotka è uno che sa giocare a calcio

Sul San Paolo: