A confermare il tutto ci ha pensato direttamente la Federcalcio egiziana. Insomma se Ezzeldin dovesse scendere regolarmente in campo nei prossimi turni di campionato, allora stabilirebbe un nuovo record, superando quello precedente dell'israeliano Isaac Havik , sceso in campo a 73 anni e 95 giorni.

Nell'ultima Coppa del Mondo in Russia nel 2018, il portiere del'Egitto Essam El Hadary ha stabilito un primato difficilmente eguagliabile, quello di giocatore più anziano a scendere in campo nel corso dei Mondiali , difendendo i pali egiziani nella partita contro l'Arabia Saudita a 45 anni e 161 giorni.

