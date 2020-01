Calciomercato Roma, obiettivo Januzaj

Sfumato quasi definitivamente Politano, i giallorossi hanno messo nel mirino il belga della Real Sociedad.

di Redazione Fox Sports - 22/01/2020 14:49 | aggiornato 22/01/2020 14:54

Sembrava fatta per l'arrivo di Matteo Politano dall'Inter nell'ambito dello scambio con Leonardo Spinazzola, ma alla fine la Roma è rimasta a bocca asciutta. Nelle ultime ore il Napoli è balzato in pole per l'ex Sassuolo arrivando a offrire ai nerazzurri ben 25 milioni di euro. Difficilmente i giallorossi decideranno di rilanciare, e così ecco che è tempo di prendere in considerazione le alternative.

Una di queste, riporta Sky Sport, risponde al nome di Adnan Januzaj della Real Sociedad, classe 1995 belga di origini albanesi che in stagione ha collezionato 13 presenze, 4 gol e 4 assist. Arrivato tra le fila dei baschi nel 2017 dal Manchester United, in carriera ha giocato anche con Borussia Dortmund e Sunderland. Adesso la Roma potrebbe decidere di puntare su di lui per regalare un rinforzo a Paulo Fonseca.