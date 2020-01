Lo spagnolo è un pallino di Boban, che vorrebbe convincerlo a trasferirsi a Milano in estate. Ma i tedeschi fanno sul serio: pronta una maxiproposta per averlo subito.

di Andrea Bracco - 22/01/2020 11:15 | aggiornato 22/01/2020 11:20

Nelle ultime settimane l'aria a Casa Milan è diventata più respirabile. Le vittorie contro Cagliari e Udinese, inframezzate dal successo in Coppa Italia contro la Spal, permettono ai rossoneri di rialzare la testa e alla squadra di riaffacciarsi in zona Europa. La rosa però va puntellata, perché gli arrivi di Ibrahimovic, Kjaer e Begovic possono senza dubbio essere utili, ma non ancora decisivi. Zlatan si è approcciato al meglio a questa nuova avventura e il passaggio a un modulo più organizzato ha senza dubbio aiutato il Milan a riemergere dalle ceneri, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Soprattutto sul mercato.

Viste le questioni legate a Lucas Paquetà, Suso e Piatek, con questi ultimi due che la dirigenza sta cercando di piazzare ovunque, occorreranno anche degli accorgimenti in entrata, ma la sensazione è che comunque qualche correttivo in rosa verrà ancora apportato. Poi, in estate, si tireranno le somme, decidendo - in base alla scelta dell'allenatore - quali saranno i giocatori che faranno parte del nuovo progetto tecnico. di certo servirà gente giovane, vogliosa di emergere ma, nel contempo, capace di infiammare gli animi fin da subito. Giocatori come Dani Olmo, del quale il Milan si è invaghito da tempo, a tal punto - negli ultimi giorni - da uscire allo scoperto con la Dinamo Zagabria.

La situazione attorno al 21enne spagnolo è molto fluida, nel senso che il club croato non avrebbe preclusioni nel darlo a Boban, ma nello stesso tempo sarebbe più convinto a cederlo sul mercato di gennaio. L'uscita da ogni competizione internazionale costringe la Dinamo a fare i conti coi bilanci: ergo, servirà vendere qualcuno dei talenti sbocciati recentemente dal vivaio biancoblu. Olmo, che era approdato a Zagabria ancora minorenne dopo aver lasciato il Barcellona, sarà sicuramente uno di questi. Il Milan lo corteggia e avrebbe già messo in conto una spesa di 30 milioni di euro per strapparlo all'attuale società di appartenenza. Ma, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, questa volta i soldi potrebbero non essere l'unico problema.

Dani Olmo festeggia il suo primo gol segnato con la nazionale maggiore spagnola: l'esterno della Dinamo Zagabria è al centro di varie trattative di mercato, con Milan e Lipsia che si sfidano per assicurarsene le prestazioni

Milan, sfuma un obiettivo di mercato? Il Lipsia insiste per Dani Olmo

Ci sono infatti alcune considerazioni da fare. La Dinamo Zagabria, infatti, vorrebbe monetizzarlo non solo per una mera questione economica, ma anche perché il contratto di Dani Olmo va in scadenza nel 2021 e, secondo le indiscrezioni, al momento il calciatore non sarebbe molto propenso a rinnovare. In questo momento la preoccupazione dei dirigenti croati è che lo spagnolo possa cominciare la prossima stagione da svincolato, un pericolo da scongiurare visto che il valore del cartellino potrebbe improvvisamente calare a picco. Tutto ciò ha spiazzato il Milan, intenzionato a convincere il talento catalano ad accettare la destinazione rossonera in estate, una volta chiuso questo esercizio di bilancio.

La concorrenza è tanta, ma soprattutto è agguerrita. Wolverhampton e Lipsia avrebbero fatto grandi passi in avanti nelle trattative con la Dinamo Zagabria: mentre il Milan non ha ancora concretizzato un'offerta formale, nonostante sappia benissimo che sotto i 30 milioni il discorso non si apre nemmeno, inglesi e soprattutto tedeschi avrebbero il gradimento di massima di tutte le parti in causa. Il Lipsia, in queste ore, è in pressing forsennato, e l'offerta messa sul piatto dalla Red Bull è valida già per gennaio. A oggi, Dani Olmo ha messo insieme 8 gol in 22 presenze, e la Bundesliga rappresenterebbe un'ottima isola di approdo per lui, visto che si tratta di un campionato nel quale potrebbe terminare con calma il proprio processo di maturazione.

Qualora lo spagnolo dovesse restare dell’idea di traslocare solo in estate, i rossoneri saranno ben felici di trovargli una collocazione in squadra. Peraltro, va sottolineato come già in passato il ragazzo abbia spesso scelto in controtendenza. In una recente intervista ha raccontato del suo passaggio dal Barcellona alla Dinamo Zagabria:

Mi sono reso conto che volevano investire su di me, e io ho deciso d’investire su di loro. Non è stata una scelta facile, ed è stata meditata a lungo. All’inizio è stata dura ma non mi sono mai guardato indietro e ora stiamo raccogliendo tutti quanti, tanto io come il club, i frutti del nostro lavoro.

In estate Dani Olmo ha anche vinto da protagonista l'Europeo under 21 con la Spagna, segnando il gol decisivo in finale contro la Germania. Poi, una volta cominciata la stagione, si è messo in mostra in Champions League - memorabile la sua prestazione contro l'Atalanta nel match di andata - e si è guadagnato una chiamata nelle Furie Rosse. L'impressione è che la sua scalata al calcio che conta non sia ancora terminata. Milan o Lipsia, chi lo prende farà un grande affare.