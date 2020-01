Secondo i media tedeschi i big del club bavarese avrebbero chiesto il suo ritorno.

di Redazione Fox Sports - 22/01/2020 10:09 | aggiornato 22/01/2020 10:14

Il Bayern Monaco è ancora alla ricerca di nuovi innesti per il calciomercato invernale e Douglas Costa della Juventus è uno degli obiettivi. I miglioramenti devono arrivare soprattutto sulle corsie esterne, perché gli attuali titolari Serge Gnabry (24 anni) e Kingley Coman (23) hanno il futuro davanti a loro, ma sono particolarmente soggetti a lesioni.

Servono quindi delle alternative per ruotare le forze nel corso della stagione e, secondo quanto riportato da Sport Bild, l'allenatore dei bavaresi Hansi Flick avrebbe chiesto un'opinione la riguardo durante il ritiro a Doha alla vecchia guardia, quindi a Manuel Neuer, Thomas Müller, David Alaba, Joshua Kimmich e Robert Lewandowski. Il tecnico voleva sapere cosa ne pensasse la squadra dei possibili rinforzi e i giocatori hanno dato il loro "avallo" per l'acquisto di nuovi innesti sia a livello difensivo che offensivo.

Calciomercato, il Bayern Monaco rivuole Douglas Costa

In tal senso il nome Douglas Costa è stato fatto come soluzione d'emergenza, per portare qualcuno già pronto e che abbia familiarità con l'ambiente. Nel 2017 il brasiliano aveva infatti lasciato il Bayern Monaco per trasferirsi alla Juventus.

In bianconero però (anche lui per colpa di molti infortuni) non è riuscito a trovare continuità di rendimento e, sempre secondo quanto riportato dai media tedeschi, ora vorrebbe andarsene. Sotto questo punto di vista i leader del Bayern sono certi: Douglas Costa sarebbe un ottimo rinforzo se un allenatore riesce a sfruttarlo bene. Un prestito in questa sessione di calciomercato, di conseguenza, potrebbe essere vantaggioso per tutti.