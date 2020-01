Il nuovo attaccante dell'Hellas Verona, Fabio Borini, si è presentato nella sala stampa dello Sporting Center Paradiso di Peschiera:

Continuo a pensare - ha esordito Borini - che la mia sia stata una scelta coraggiosa, ma non individualmente. So quello che posso dare a questa squadra, quindi è coraggiosa fino a un certo punto. Da come mi ha descritto il mister le mie caratteristiche sono perfette per la squadra. L’impatto è stato emozionante e positivo, sognavo di fare un esordio così. Aprire un ciclo? Non c’è tempo per riflettere, dobbiamo pensare di partita in partita. Il contratto di sei mesi è stimolante per me e per la società, è una dimostrazione che non me ne sto con le mani in mano