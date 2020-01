Bologna, Mihajlovic assist a Matteo Salvini

In un'intervista al Resto del Carlino l'allenatore del Bologna spende belle parole per il leader della Lega: "Matteo fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene".

di Redazione Fox Sports - 22/01/2020 09:46 | aggiornato 22/01/2020 09:51

Un assist a sorpresa per Matteo Salvini, è quello che gli arriva dall'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che in un'intervista al Resto del Carlino si è schierato in favore del leader della Lega:

Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica. Ci conosciamo da tanti anni, dai tempi del Milan. Mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente. Io posso solo dire che sono in Italia dal 1992 e anche se non è il mio Paese di origine, è come se lo fosse diventato. E, da allora, trovo l'Italia peggiorata. Quindi bisogna avere idee e la forza di migliorare.

In vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna, poi, Mihajlovic ha speso belle parole anche per la candidata Lucia Borgonzoni:

Non la conosco personalmente, ma so che sarà all'altezza. Bisogna avere coraggio nella vita e per cambiare serve coraggio. Io dico la mia opinione come persona, non do lezioni. Ma penso al carisma e a chi mi dà fiducia.

Non si è fatto attendere il ringraziamento di Borgonzoni che ha scelto un post su Facebook per replicare al tecnico del Bologna: