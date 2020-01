Il francese segna una doppietta e porta i blaugrana agli ottavi di Coppa del Re.

di Redazione Fox Sports - 22/01/2020 22:10 | aggiornato 22/01/2020 22:15

Il Barcellona va sotto, pareggia e in extremis riesce a vincere 2-1 qualificandosi agli ottavi di Coppa del Re. Sulla carta doveva essere una passeggiata per i blaugrana allo Stadio comunale di Can Misses (10mila posti), casa dell'Union Deportiva Ibiza-Eivissa. E invece il match è stato deciso solo al 94' da Antoine Griezmann, che ha gonfiato la rete per la seconda volta dopo aver firmato anche l'1-1 al 72'.

Tra i catalani mancavano il lungodegente Luis Suarez e Lionel Messi, neanche convocato per questa trasferta dal neo tecnico Quique Setien. In attacco al fianco di Griezmann c'era Perez, tra i pali Neto e davanti a lui Sergi Roberto, Lenglet e Junior; a centrocampo Semedo, Rakitic, Puig e Ansu Fati

L'UD Ibiza, passato in vantaggio al 9' con Caballe, ha accarezzato per più di 70 minuti il sogno di eliminare dalla competizione i campioni di Spagna in carica prima di risvegliarsi bruscamente. Ma sarà ugualmente soddisfatto della prestazione degli isolani Marco Borriello, ex giocatore e oggi dirigente del club.