L'ex capitano non ha partecipato agli eventi del centenario e ieri è stato fischiato sonoramente dai tifosi durante l'intervallo della partita vinta con il Villarreal.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 01/12/2019 13:31 | aggiornato 01/12/2019 13:36

Fischi, tanti fischi. In maniera inaspettata. Gaizka Mendieta è stato accolto come peggio non si poteva durante l'intervallo della partita (la quindicesima di questa edizione della Liga) fra il Valencia e il Villarreal. Il suo Mestalla lo ha contestato, lo ha attaccato. Questo benché Mendieta fosse una pedina fondamentale della squadra che, nel 2000 e nel 2001 ha raggiunto (con Cuper in panchina) due volte di fila la finale di Champions League.

Ieri, durante l'intervallo della gara di Liga, Mendieta è entrato in campo per una campagna pubblicitaria. Il pubblico però non è stato affatto felice di vederlo. Questo a causa della sua assenza, considerata ingiustificata dai tifosi, in occasione delle celebrazioni per il centenario del club. L'ex centrocampista spagnolo aveva spiegato che le date fissate dal club per le celebrazioni coincidevano con alcuni impegni che aveva precedentemente preso in Cina.

Mendieta ha provato a spiegare le proprie ragioni al pubblico, che però non ha accettato le motivazioni del due di picche. Presi i fischi, l'ex capitano del Valencia ha abbandonato il campo, dispiaciuto e intristito, ma senza l'opportunità di chiarire e risolvere il malinteso.

Mendieta, ex capitano del Valencia, fischiato dai suoi tifosi durante l'ultima gara di Liga

Liga, fischi per Mendieta durante la gara fra Valencia e Villarreal

A fine partita Mendieta non ha voluto commentare l'accaduto. Lo spagnolo però ha vissuto il momento più lungo e più glorioso della propria carriera proprio con il Valencia. Lì ha giocato dal 1992 al 2001, totalizzando 230 presenze nella Liga, vincendo la Coppa del Re e la Supercoppa Spagnola del 1999. Lasciato il Valencia la carriera di Mendieta ha imboccato la strada del tramonto.

Pitada de Mestalla a MENDIETA.



Os quiero Mestalla, muchísimo 🙌🏻👏🏻🦇 pic.twitter.com/WABBkSivx9 — San Piccini💯🏆 (@SanPiccini) November 30, 2019

Nell'estate del 2001 la Lazio, dopo aver ceduto Pavel Nedved alla Juventus, decise infatti di sostituire il centrocampista ceco proprio con Mendieta, pagandolo 89 miliardi di lire. Lo spagnolo divenne così il secondo acquisto più costoso nella storia del club biancoceleste dopo Hernan Crespo (in questi anni nessuno lo ha scalzato dal secondo posto in questa speciale classifica). A Roma però Gaizka ha fallito, tanto che i tifosi esposero uno striscione con su scritto "Mendieta, non vali una peseta". Da quel momento lo spagnolo non è più riuscito a tornare sui livelli raggiunti a Valencia. Per questo quella è la squadra con la quale si identifica di più. E per questo ieri i fischi gli hanno fatto male. Molto male.